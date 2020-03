Wien: Menschen mit ausländischem Namen finden schwerer eine Wohnung

In Österreich leben viele Menschen,

die einen ausländischen Namen haben.

Sie sind aber in Österreich geboren

oder aufgewachsen.

Trotzdem ist es für sie in Wien schwerer,

eine Wohnung zu finden.

Besonders betroffen sind davon Menschen,

die einen türkischen oder arabischen Namen haben.

Experten fanden heraus:

Im Jahr 2018 wurden 71 Menschen mit ausländischem Namen

bei der Wohnungssuche benachteiligt.​

In Österreich ist es aber gesetzlich verboten,

Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht,

ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion zu benachteiligen.

Dies gilt auch bei der Suche nach einer Wohnung.