Wien: Kaffee-Becher sollen mehrmals verwendet werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

“Coffee to go" ist perfekt für Menschen,

die Kaffee unterwegs trinken.

Aber das ist für die Umwelt nicht gut,

weil die Becher viel Müll machen.

Die Stadt will nun mit neuen Bechern dagegen kämpfen.

Kaffee soll in Bechern verkauft werden,

die mehrmals verwendet werden können.

Deswegen hat die Stadt mit "Cup Solutions" zusammengearbeitet.

Die Firma wird Automaten aufstellen,

bei denen man die Becher zurückgeben kann.

Das Projekt startet Mitte Jänner 2019.

30 Geschäfte machen bei dem Projekt "MyCoffeeCup" mit.

Kunden können in diesen Geschäften ihren Kaffee

in einem Becher kaufen, den man mehrmals verwenden kann.

Sie zahlen für den Becher einen Euro Pfand.

Den leeren Becher kann man in den Geschäften

auch wieder zurückgegeben, allerdings nicht in allen.

Hier kommen die Automaten ins Spiel.

Denn dort ist die Rückgabe von Bechern immer möglich.

In Form von einem Gutschein oder über die dazugehörige App

bekommt man einen Euro Pfand zurück.

Diesen können Kunden für einen neuen Becher

oder für andere Produkte einlösen.

Die schmutzigen Becher werden von "Cup Solutions" abgeholt,

gereinigt und wieder an die Geschäfte ausgegeben.

Es werden 3 Automaten in den U-Bahn-Stationen

Schwedenplatz, Landstraße und Neubaugasse aufgestellt.

Es werden auch in der Nähe vom Museumsquartier

und bei der Hauptuni Automaten stehen.

Umweltstadträtin Ulli Sima von der SPÖ hofft darauf,

dass im ersten Jahr durch die Automaten

deutlich weniger Müll entsteht.

Wenn die Automaten gut ankommen,

sind mehr Automaten geplant.