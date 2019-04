Wien: Erster „Stadt-Greißler“ eröffnet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 11. April eröffnet in der Geringergasse

im 11. Wiener Bezirk der erste „Stadt-Greißler“.

Greißler sind kleine Lebensmittel-Geschäfte,

die sich in Wohngebieten befinden.

Der neue „Stadt-Greißler“ liegt im Erdgeschoss

von einem großen Wohnhaus.

Er sieht aus wie ein normaler Supermarkt,

ist aber sehr besonders.

Hier bekommen zum Beispiel alte Menschen

Hilfe beim Einkaufen.

Im „Stadt-Greißler“ ist es möglich,

dass die Mitarbeiter den alten Menschen

die Einkäufe nach Hause tragen

oder sie zum Arzt begleiten.

Der „Stadt-Greißler“ hat auch ein Café,

wo man Tablets benutzen oder ausleihen kann.

Ein Tablet ist ein flacher Computer,

der über Berührungen am Bildschirm bedient wird.



Der "Stadt-Greißler" wird in Zusammen-Arbeit mit

dem Supermarkt „ Spar“ und dem AMS betrieben.

Das AMS hilft Menschen in Österreich,

die arbeitslos sind, einen Job zu finden.

In dem neuen Supermarkt sollen Menschen,

die schon länger keine Arbeit haben,

und Menschen über 50 Jahre,

ausgebildet werden oder einen Job bekommen.

Ungefähr 100 Arbeits-Plätze gibt es

im neuen „Stadt-Greißler“.

In Zukunft soll es noch mehr von diesen

besonderen Lebensmittel-Geschäften geben.