Die Bauarbeiten für den IKEA am Westbahnhof haben begonnen

In Wien gibt es 2 IKEA-Geschäfte,

die aber am Stadtrand von Wien sind.

Wer zum IKEA will,

muss also mit dem Auto fahren.

Das wird sich mit dem neuen IKEA

am Westbahnhof ändern.

Dafür haben jetzt die Bauarbeiten begonnen.

Der neue IKEA soll im Jänner

im Jahr 2020 fertig sein.

Bei diesem IKEA wird es

keinen Platz für Autos geben.

Stattdessen ist das Geschäft

für Menschen gedacht, die zu Fuß,

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

oder mit dem Fahrrad kommen.

Größere Möbel liefert IKEA

dann direkt nach Hause.