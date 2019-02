Wien: Der Zutritt zu den Klos in den U-Bahn-Stationen kostet in Zukunft 50 Cent

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Zukunft muss man für die Benutzung von

Klos in Wiens U-Bahn-Stationen 50 Cent zahlen.

Klos für Menschen mit Behinderung werden weiterhin

kostenlos sein.

Sanifair soll der Betreiber der Klos werden.

Im Frühling werden die Klos in 6 Haltestellen

moderner gestaltet.

Zu den 6 Haltestellen zählen die Stationen Westbahnhof,

Karlsplatz, Volkstheater, Schwedenplatz, Stephansplatz

und Praterstern.

Dadurch sollen die Klos sauberer werden und mehr

Platz bieten.

Ebenfalls wird es eigenes Personal für die Klos geben.

Wenn man 50 Cent für den Eintritt zahlt, bekommt man

einen 30-Cent-Gutschein zurück, den man bei verschiedenen

Geschäften einlösen kann.

Die Wiener Linien haben sich bis vor 2 Jahren selbst um

ihre Klos gekümmert.

Damals waren die Klos noch kostenlos.

Wegen Beschädigungen und starken Verschmutzungen

wurden die Klos unbenutzbar.

Sie wurden deshalb auch öfter gesperrt.

Durch die Neugestaltung wird es insgesamt weniger

Klos geben.