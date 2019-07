Wien: Alle NMS, Polys und Berufs-Schulen bekommen W-LAN

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bis zum Jahr 2022 soll es in allen

Neuen Mittelschulen, Poly-Technischen Schulen

und Berufs-Schulen in Wien W-LAN geben.

Die Neue Mittelschule ist eine Schul-Form in Österreich,

in die man nach der Volks-Schule für 4 Jahre gehen kann.

Die Poly-Technische Schule kann man

nach der 8. Klasse für 1 oder 2 Jahre besuchen.

In der Poly-Technischen Schule kann man

verschiedene Berufe kennenlernen.

Wenn jemand eine Ausbildung macht,

muss er auch eine Berufs-Schule besuchen.

Die Berufs-Schule ist Teil der Ausbildung.

Insgesamt soll es bis zum Jahr 2022

an 126 Schulen in Wien W-LAN geben.

Mehr als 50 000 Schüler können

dann mit dem Internet lernen.

40 Millionen Euro werden dafür ausgegeben.

Im Sommer bekommen die ersten 7 Schulen W-LAN.

In einem weiteren Projekt bekommen

dann auch Volks-Schulen W-LAN.

Wann genau die Volks-Schule W-LAN bekommen,

ist noch nicht bekannt.