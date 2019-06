Wie Rollstuhl-Fahrern das Fahren erleichtert wird

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich gibt es ungefähr

50 000 Rollstuhl-Fahrer.

Einige Rollstuhl-Fahrer haben Probleme

mit dem Lenken von elektrischen Rollstühlen.

Die Firma LIFEtool hat deshalb einen

Rollstuhl-Simulator entwickelt.



Ein Rollstuhl-Simulator ist

gar kein echter Rollstuhl.

Aber man fühlt sich in

einem Rollstuhl-Simulator

wie in einem echten Rollstuhl,

weil man eine VR-Brille trägt.

VR ist die Abkürzung für Virtual Reality.

Virtual Reality ist englisch und bedeutet,

dass man sich in einer Welt befindet,

die nicht echt ist.

8 Rollstuhl-Fahrer haben

den Simulator bereits getestet.

Sie fanden den Simulator gut.

Man braucht eine spezielle Brille

und ein spezielles Gerät zum Lenken.



Im Simulator spielt man

mehrere Übungen durch.

Zum Beispiel übt man

das Fahren durch enge Gänge

und das Fahren in Parks.

Das Ziel vom Simulator ist es,

dass Menschen zum Beispiel

von zu Hause üben können,

mit einem Rollstuhl sicherer zu fahren.

Dadurch soll das Selbst-Bewusstsein

von Rollstuhl-Fahrern gestärkt werden.

Außerdem soll es so mehr Sicherheit für Betroffene,

andere Verkehrs-Teilnehmer und Betreuer geben.

In Österreich gibt es ungefähr 1800 Unfälle im Jahr,

an denen Rollstuhl-Fahrer beteiligt sind.

Ob man einen elektrischen Rollstuhl bekommt,

hängt auch davon ab,

ob man den Rollstuhl richtig lenken kann.

Zum Beispiel fällt es Menschen

mit einer Lern-Behinderung schwer,

einen elektrischen Rollstuhl zu lenken.

Momentan gibt es den Rollstuhl-Simulator

nur in der deutschen Sprache und

mit den Verkehrs-Regeln von Österreich.

In Zukunft soll es auch andere Sprachen geben.