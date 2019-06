Wie man erkennt, welche Öffis eine Klima-Anlage besitzen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Mehr als die Hälfte der Öffis in Wien

besitzen eine Klima-Anlage.

Mit Öffis meint man

die öffentlichen Verkehrs-Mittel.

Hier wird beschrieben,

welche Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen

und Züge eine Klima-Anlage besitzen:

Busse



Alle Busse der Wiener Linien besitzen eine Klima-Anlage.



Straßenbahnen



Die neuen Straßenbahnen sind Niederflur-Modelle.

In Niederflur-Wagen sind die Böden extra tief.

Nur Niederflur-Wagen, die seit dem Jahr 2008 fahren,

besitzen eine Klima-Anlage.



Man kann Straßenbahnen

mit Klima-Anlagen erkennen.

Bei einem Niederflur-Wagen mit Klima-Anlage

gibt es nur wenige Schiebe-Fenster.

Über den Sitzen an der Decke

befinden sich Luft-Düsen.

Außen auf der Straßenbahn sind die Leuchten

und Blinker vorne und hinten rund.

Die neuen Flexity-Straßenbahnen

besitzen alle eine Klima-Anlage.

Bis zum Jahr 2025 soll es

119 Flexity-Straßenbahnen geben.



U1 bis U4



Die älteren grauen Züge besitzen keine Klima-Anlage.

Die älteren U-Bahn-Modelle werden ab Mitte 2020

durch die sogenannten X-Wagen ersetzt.

Die X-Wagen besitzen alle eine Klima-Anlage.

Bis zum Jahr 2034 sollen 33 X-Wagen fahren.



U6



Bei der U6 gibt es die gleichen Anzeichen für

eine Klima-Anlage wie bei Straßenbahnen.

Man muss auf die runden Blinker

und Leuchten achten.

In der U6 gibt es aber Waggons

mit und ohne Klima-Anlage im selben Zug.

Bis zum Jahr 2020 sollen alle U6-Züge

eine Klima-Anlage haben.



Badner Bahn



Bei der Badner Bahn gibt es zurzeit

14 Züge mit Klima-Anlage.

Die neueren Züge mit Klima-Anlage

sind die barrierefreien Züge.

Barrierefrei heißt, ohne Hindernis.

Die älteren Züge ohne Klima-Anlage

werden ab dem Jahr 2021 ersetzt.



ÖBB



Alle Züge der ÖBB im Fern-Verkehr

besitzen eine Klima-Anlage.

Als Fern-Verkehr bezeichnet man den

Verkehr über größere Entfernungen.

Im Nah-Verkehr besitzen die

meisten Züge eine Klima-Anlage.

Als Nahverkehr bezeichnet man

den öffentlichen Verkehr

über geringe Entfernungen,

wie zum Beispiel mit Öffis.

Die blau-weißen Schnellbahnen

besitzen keine Klima-Anlage.

Diese werden aber in den

nächsten Jahren ausgetauscht.

Die Postbusse besitzen alle eine Klima-Anlage.