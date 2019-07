Wie man die Hitze für Hunde erträglicher machen kann

link zum Original-KURIER-Artikel

Hunde werden mit Kälte besser fertig,

als mit Hitze.

Hunde überhitzen schnell.

Wenn Hunde überhitzen, können sie

zum Beispiel an einem Hitzestau sterben.

Besonders Rassen mit kurzer Schnauze und

Hunde mit dichtem schwarzem Fell, leiden in der Hitze.



Wasser für unterwegs für den Hund

Es ist wichtig, immer Trinkwasser

für den Hund dabei zu haben.

Vor allem beim Wandern oder im Auto.

Mindestens 1 Liter Wasser sollte man

für den Hund dabei haben.

Für größere Hunde sollte es noch mehr sein.

Zu viel Bewegung schadet den Hunden

bei Hitze.



Achtung im Auto

Der Kofferraum von einem geparkten Auto,

heizt sich bei einer Außentemperatur von 30 Grad

in einer halben Stunde auf 46 Grad auf.

Nur das Fenster im Auto aufzumachen, reicht nicht.

Hunde können im schlimmsten Fall an einen

Kreislauf-Zusammenbruch sterben.



Krank durch die Klimaanlage im Urlaub

Das Reiseziel muss man sich

mit einen Hund gut überlegen.

Besonders Standurlaube sind für Hunde nichts.

Die kalte Zugluft von der Klimaanlage im Hotel-Zimmer

kann Hunde krank machen.

Sie kann zu Halsweh, Augen- oder Blasen-Entzündung

beim Hund führen.