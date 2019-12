Link zum Original-KURIER-Artikel



Es gibt verschiedene Möglichkeiten,

wie man anderen Menschen zu Weihnachten

helfen kann.



Geld spenden



Organisationen wie zum Beispiel

das SOS-Kinderdorf oder „Plan“ sammeln

Spenden für Kinder.



Christkindlbrief von der Organisation Caritas



Hier schreiben Kinder einen Brief

mit Wünschen an das Christkind.

Wer spenden möchte, kauft dann Geschenke im

Wert von 50 Euro.



Weihnachten im Schuhkarton



Hier packt man Geschenke in einen

Schuhkarton ein und gibt sie dann

einer Familie.



Umgedrehter Adventkalender



Anstatt jeden Tag was zu bekommen,

gibt man etwas her.

Man kann zum Beispiel einem Obdachlosen helfen.



Freiwillig helfen

In Wien gibt es das Projekt heißt „Freiwillig in Wien“.

Man kann nachschauen, wo gerade

Hilfe gebraucht wird.



https://www.wien.gv.at/gesellschaft/ehrenamt/freiwillig/