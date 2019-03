Wie elektronische Preisschilder den Einkauf verändern werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Elektronische Preisschilder sollen in Zukunft

den Einkauf erleichtern.

Im Jahr 2010 wurde die Firma SES-Imagotag,

unter anderem von Michael Moosburger, gegründet.

SES-Imagotag ist eine Elektronik-Firma.

Die Firma war die erste, die elektronische Preisschilder

in einer Form entwickelt hat, die gut funktionierte.

Die Methode, die SES-Imagotag für ihre elektronischen

Preisschilder verwendet, macht es möglich, dass man die

Schrift auf den Schildern von jeder Seite aus lesen kann.

Durch die elektronische Anzeige kann außerdem

der Preis schneller geändert werden.

Zusätzlich sind die elektronischen Schilder

besser für die Umwelt.



Vom Aussehen her sind sie von

Papier-Preisschildern kaum zu unterscheiden.

Die elektronischen Preisschilder

sparen aber nicht nur Papier.

Sie brauchen außerdem kaum Energie.

Die Akkus der Schilder sollen laut Moosburger

5 Jahre lang halten.

Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit,

über eine Handy-App nach Produkten zu suchen.

Auf dem Handy wird dann angezeigt,

wo sich das Produkt befindet.

Außerdem kann man das Handy

an ein Preisschild halten,

um Informationen über das Produkt

aufs Handy zu bekommen.

Auf diesem Weg kann man auch sehen,

wie ein Produkt von anderen Kunden bewertet wurde

und was andere Kunden gekauft haben.

Bei den empfohlenen Produkten

blinkt am Preisschild ein Licht auf.

So findet der Kunde schneller das passende Produkt.

Falls ein Produkt nicht lagernd ist, kann es der Kunde

direkt bestellen und es sich nach Hause schicken lassen.



Aus technischen Gründen war es zu Beginn nicht möglich,

die Preisschilder mit bunten Farben zu gestalten.

Mittlerweile gibt es neben Schwarz-Weiß

auch die Farben Gelb und Rot.

In Zukunft sollen alle Farben angezeigt werden können.