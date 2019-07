Wie ehrlich sind Menschen, wenn sie eine verlorene Geldbörse finden?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher haben eine Untersuchung gemacht.

Sie wollten herausfinden, wie ehrlich Menschen sind,

wenn sie eine Geldbörse finden, die jemand

anderer verloren hat.

Die Forscher wollten wissen, wie viele

gefundene Geldbörsen zurückgegeben werden.

Dafür haben sie einen Versuch gemacht.



Für den Versuch wurden 17 000 Geldbörsen

zum Beispiel an Kinokassen, in Post-Ämtern

oder an Hotel-Rezeptionen abgegeben.

Abgegeben wurden sie von Helfern

von den Forschern.

Getestet wurden die Mitarbeiter, bei denen

die Geldbörsen abgegeben wurden.

In den Geldbörsen waren teilweise Schlüssel,

Visiten-Karten und verschiedene Geld-Beträge.

Die Forscher haben darauf geachtet,

wie oft die Geldbörsen wieder zu ihrem Besitzer

zurückgekommen sind.

Die Forscher machten den Versuch

in 40 verschiedenen Ländern.



Das Ergebnis hat gezeigt:

Geldbörsen bei denen ein Schlüssel dabei war,

wurden öfter abgegeben,

als Geldbörsen ohne Schlüssel.

Je höher der Geldbetrag war, umso öfter

wurde die Geldbörse zurückgegeben.

Menschen fühlen sich eher als Diebe,

wenn sie große Geldbeträge behalten.

So möchten sich die meisten aber nicht fühlen.

Deshalb kümmerten sich viele Test-Personen

darum, dass die verlorenen Geldbörsen wieder

zu ihren Besitzern zurückkamen.

Von den 17 000 Geldbörsen sind

mehr als 8000 Geldbörsen wieder

zu ihren Besitzer zurück gekommen.

Mit dieser Untersuchung kann man

den Menschen Mut machen,

ehrlich zu sein.