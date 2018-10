Wetter: Sturm und starker Regen in Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Laut österreichischen Wetter-Experten ist am Mittwoch

im Osten von Österreich starker Sturm zu erwarten.

Außerdem wird es sehr stark regnen.

Am Dienstag, 23. Oktober ist der Wind im Bereich der Donau stärker

und am späten Abend wird der Wind zu einem Sturm.

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist sehr stürmisch.

Im Vergleich ist die Nacht ganz im Westen

und Süden von Österreich ruhiger.

Am 24. Oktober wird der Sturm im Osten am stärksten.

Von Osttirol bis in die Steiermark ist tagsüber

auch starker Sturm zu erwarten.

Am 25. Oktober wird das Wetter wieder besser.

Im Osten gibt es immer wieder noch starken Wind.

Im Westen und Süden von Österreich kommt die Sonne wieder

und es bekommt zwischen 15 und 20 Grad.