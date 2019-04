Wer viele Sonderangebote kauft, ist oft übergewichtig

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher in Großbritannien machten eine Untersuchung

zum Thema Übergewicht.

Die Forscher untersuchten, was die Menschen einkauften,

ihr Gewicht und ihre Größe.

Die Forscher teilten die Test-Personen

in verschiedene Gruppen ein.

Es gab eine Gruppe, in der viele Menschen

besonders oft günstigere Lebensmittel kauften.

Diese Menschen waren großteils übergewichtig.

Die Forscher fanden auch heraus,

dass diese Menschen nicht so oft

gesunde Lebensmittel kauften.

In einer anderen Gruppe kauften Menschen

teurere Lebensmittel ein.

Diese Menschen waren nicht so oft übergewichtig.

Die Forscher finden die Ergebnisse nicht gut.

Übergewichtige Menschen haben nämlich ein

größeres Risiko, an Krebs zu erkranken.

Dazu zählen auch Darm- und Brustkrebs.

Linda Bauld war bei der Untersuchung dabei.

Sie erforscht, wie man sich vor Krebs schützen kann.

Bauld meinte, dass vor allem ungesunde Lebensmittel

oft im Sonderangebot sind.

Sie weist darauf hin, dass günstigere Preise

für Schokolade oder Kuchen nicht gut sind.

Linda Bauld sagt, dass Menschen

viel öfter übergewichtig werden,

wenn sie viele günstige Lebensmittel einkaufen.

Die Forscher finden es beunruhigend,

dass in Großbritannien jeder 5. Volks-Schüler

übergewichtig ist.

Die Forscher finden es daher wichtig,

Menschen eine gesunde Auswahl

von Lebensmitteln im Supermarkt anzubieten.

Sie sind auch dafür, dass Sonderangebote

für ungesunde Lebensmittel gesetzlich geregelt werden.

Die Forscher wollen, dass das auch

für Süßigkeiten im Kassa-Bereich gelten muss.

Es gibt auch eine Untersuchung zu einem ähnlichen Thema.

Sie hat gezeigt, dass Menschen mehr Süßigkeiten kaufen,

wenn sie im Kassa-Bereich aufgestellt sind.