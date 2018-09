Wer viele Kollegen hat, lässt sich eher scheiden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Kollegen am Arbeitsplatz erhöhen das Risiko,

sich scheiden zu lassen.

Gut gebildete Männer lassen sich

eher wegen einer neuen Partnerin scheiden,

als gut gebildete Frauen.

Forscher haben über 20 Jahre lang Ehepaare befragt.

Forscher haben untersucht,

wann die Paare geheiratet haben,

wo sie gearbeitet haben

und welche Ausbildung sie abgeschlossen haben.



Man stellte fest:

Wenn es am Arbeitsplatz mehr Kollegen

vom anderen Geschlecht gibt,

kommt es häufiger vor,

dass sich jemand scheiden lässt.

Es kommt aber auch auf den Bereich an,

in dem man arbeitet.

Mitarbeiter von Bars ließen sich eher scheiden,

als Mitarbeiter in Bibliotheken oder in der Landwirtschaft.

Forscher vermuten als Grund dafür,

dass in Bibliotheken ganz andere Leute arbeiten als in Bars.

Man hat auch festgestellt, dass Paare,

die jung geheiratet haben,

sich eher scheiden ließen

als Paare, die bei der Hochzeit schon älter waren.