Wenn man allein verreist sollte man einige Dinge beachten

Diese Dinge sollte man beachten

wenn man alleine verreist:



Man sollte sich die Zeit so einplanen,

wie man sie gerne hätte.

Man sollte sich aber dabei nicht selbst überfordern,

damit man keinen Stress bekommt.

Gerade wenn man alleine reist,

sollte man genug Geld dabei haben.

Alleine ist es nämlich noch unangenehmer,

wenn man kein Geld bei sich hat

und kein Geld-Automat in der Nähe ist.



Wenn man alleine verreist, muss man

auf niemanden Rücksicht nehmen.

Man kann seine Pläne also nach Lust

und Laune immer ändern.

Wenn man bei etwas kein gutes Gefühl hat,

dann sollte man es lieber bleiben lassen.



In einem unbekannten Land sollte man

alleine nicht viel Alkohol trinken.

Betrunken gerät man nämlich leichter

in gefährliche Situationen.

Der Grund dafür ist, dass man Gefahren

schlechter einschätzen kann,

wenn man betrunken ist.



Wenn man alleine verreist sollte man

sich nicht nur darauf konzentrieren,

neue Leute zu treffen.

Man hat sich ja schließlich dafür entschieden,

alleine zu reisen.

Daher sollte man kein Problem damit haben,

die Zeit im Urlaub alleine zu verbringen.