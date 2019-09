Weltweite Umfrage: Wo sind welche Urlauber unbeliebt?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Experten machten eine

Untersuchung in 26 Ländern.

Sie wollten herausfinden,

welche Urlauber beliebt

und welche Urlauber unbeliebt sind.

Sie fragten 29 000 Erwachsene.

Österreicher wurden nicht befragt.

Die Experten stellten fest, dass japanische Urlauber

in Finnland, Frankreich, Deutschland und Spanien

am beliebtesten sind.



In Italien, Frankreich und Dänemark

sind Urlauber aus Deutschland beliebt.

Dafür sind Deutsche Urlauber

bei vielen Menschen in Spanien unbeliebt.



Die Experten fanden auch heraus, dass ein großer Teil

der Menschen in Dänemark, Deutschland und Spanien

Urlauber aus Russland und Großbritannien nicht mögen.



Mehr als die Hälfte der Menschen in Singapur,

Thailand und in Vietnam mögen chinesische Urlauber nicht.

Japanische Urlauber sind in diesen Ländern dafür beliebt.



Viele Deutsche und noch mehr Briten glauben,

dass sich die Menschen aus ihren Heimatländern

im Urlaub schlecht verhalten.