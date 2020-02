Weltweit: Die Zukunft von Kindern und Jugendlichen ist bedroht

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Gesundheit und die Zukunft von

Kindern und Jugendlichen ist weltweit gefährdet.

Das schreibt ein Team, das aus mehr als

40 Kinder- und Jugendexperten besteht,

in einem Bericht zu diesem Thema.

Gründe dafür sind unter anderem die Zerstörung

der Umwelt und der Klimawandel.

In Zukunft wird es in vielen Teilen der Erde

immer heißer und trockener werden.

Dadurch können die Menschen in ärmeren Ländern,

wie zum Beispiel Niger oder Mali,

auf ihren Feldern zu wenig ernten.

Deshalb werden viele Kinder

zu wenig zu Essen haben.

Ein weiterer Grund,

warum Kinder und Jugendliche gefährdet sind,

ist die Werbung für schädliche Dinge.

Es wird nämlich oft für fettes und ungesundes Essen

oder für Getränke mit viel Zucker Werbung gemacht.

Die Werbungen sind extra so gemacht,

dass sich junge Menschen davon angesprochen fühlen.

In den letzten 40 Jahren hat sich die Anzahl

der übergewichtigen Jugendlichen sehr stark erhöht.

Die Experten sehen einen Zusammenhang zwischen

der intensiven Werbung für ungesundes Essen

und dem Übergewicht der Kinder und Jugendlichen.