Was man machen kann, wenn der Akku kaputt ist

Bei manchen elektronischen Geräten

kommt es vor, dass sich der Akku aufbläht.

Ein Akku ist eine Batterie,

die sich unter anderem in Handys,

Laptops und Tablets befindet.

Durch den Akku bekommt das Gerät Energie.

Es gibt viele Gründe, warum sich ein Akku aufbläht.

Ein Grund ist, wenn man das Gerät zu viel benutzt

oder es zu lange in der Sonne liegt.

Dadurch wird der Akku zu heiß.

Einen aufgeblähten Akku erkennt man

meistens an einem verbogenen Bildschirm vom Gerät.

Außerdem funktioniert der Akku nicht mehr so gut.

Geräte mit aufgeblähtem Akku können gefährlich sein.

In manchen Fällen kann der kaputte Akku

zum Beispiel ein Feuer auslösen.

Am besten wäre es, den kaputten Akku zu entsorgen.

Akkus kann man bei Mistplätzen

und auch auf „Problemstoff-Sammelstellen“ entsorgen.

Man kann das Gerät auch von

einem Experten überprüfen lassen.

Dieser kann in manchen Fällen

auch die Handy-Daten retten.