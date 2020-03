Was kann man tun, wenn man die Miete nicht zahlen kann?

Wegen dem Corona-Virus können viele Menschen

in Österreich nicht arbeiten.

Deswegen haben sie weniger Geld.

Dadurch haben die Menschen Sorgen,

die Miete nicht bezahlen zu können.

Es gibt einige Möglichkeiten,

bei der Miete Unterstützung zu bekommen.

In manchen Bundesländern kann man eine Wohnbeihilfe

bekommen, die abhängig vom Einkommen ist.

In manchen Gemeinden wird den Mietern einmalig

die Miete bezahlt.

Man kann aber auch mit dem Vermieter

gemeinsam eine Lösung suchen.

Zum Beispiel kann man vereinbaren,

dass man für eine bestimmte Zeit weniger Miete zahlt.

Zum Beispiel, dass man die nächsten 3 Monate nur die

Hälfte der Miete zahlt.

Dafür muss man aber in den folgenden 3 Monaten

mehr als die normale Miete zahlen.

Auf jeden Fall sollte man die Miete weiterhin bezahlen,

solange das möglich ist.