Was gegen Gelsen im Sommer helfen kann

Weil es im Mai 2019 oft geregnet hat,

gibt es dieses Jahr sehr viele Gelsen.

Experten erklären, was man gegen Gelsen

im Sommer tun kann.

Laut Experten sollte man zum Beispiel

Gebiete in der Nähe von Wasser vermeiden.

Gelsen leben in solchen Gebieten.

Viele Gelsen befinden sich in solchen Gebieten

vor allem dann, wenn die Sonne untergeht.

Wenn man im Sommer am Abend rausgehen möchte,

sollte man sich also mit Kleidung schützen.

Gelsen greifen seltener an, wenn wenig Haut sichtbar ist.

Am besten trägt man dafür helle Kleidung.

Man kann gegen Gelsen auch

Gelsen-Sprays benutzen.

Den Spray sollte man nur sparsam benutzen.

Die Stellen am Körper, die nicht bedeckt sind,

soll man besprühen.

Von Feuer, Rauch und Wind

bleiben Gelsen ebenfalls fern.

Für das Zuhause wird empfohlen,

Gelsengitter zu verwenden.

Gelsengitter helfen am besten gegen Gelsen.

Gelsengitter werden dazu verwendet,

dass keine Insekten vom Fenster

in die Wohnung kommen.

Wenn man von einer Gelse gestochen wurde,

sollte man sich nicht an der Stelle kratzen.

Die offene gestochene Stelle kann sich

nämlich dadurch entzünden.

Gegen die Rötungen von der Haut und den

Juckreiz können Cremes gut helfen.