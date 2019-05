Warum Schweinefleisch krank machen kann

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Umwelt-Organisation Greenpeace

hat Proben von Schweinefleisch untersucht.

Dabei wurden bestimmte Keime

im Schweinefleisch gefunden.

Keime können Krankheiten auslösen.

In den Schweinefleisch-Proben

wurden auch Keime gefunden,

die sich nicht mit Antibiotika bekämpfen lassen.

Antibiotika sind Medikamente, mit denen man

viele Krankheiten und Keime behandeln kann.

Mit Antibiotika werden Menschen und auch Tiere

sehr oft behandelt, wenn sie krank sind.

Das hat die Folge, dass sich Keime entwickeln,

die sich von Antibiotika nicht bekämpfen lassen.

Bei dem Test wurden 14 Proben

von Schweinefleisch untersucht.



Wie kommen die Keime ins Schweinefleisch?

Schweine leben auf engsten Raum in Ställen.

Das macht die Tiere krank.

Deswegen bekommen die Schweine

sehr viele Medikamente.

Mit der Zeit wirken diese Medikamente aber nicht mehr.

Die Keime härten sich gegen die Antibiotika ab

und helfen dann nicht mehr.

Für Menschen ist das eine

Bedrohung für die Gesundheit.

Die gefährlichen Keime,

die am Schweinefleisch sind,

holen sich Menschen nämlich nach Hause,

wenn sie das Fleisch kaufen.



In der EU sterben jährlich 33 000 Menschen

an Keimen, gegen die Antibiotika nicht helfen.

Das soll sich jetzt ändern.

Dazu braucht man eine bessere Tierhaltung.

Dabei sollen die Bauern gut unterstützt werden.

Greenpeace rät allen Menschen

zu einer guten Sauberkeit in der Küche.

Wenn man mit rohem Fleisch

in Berührung gekommen ist,

sollte man sich immer gut die Hände waschen

und die Küchengeräte säubern.

Das Fleisch soll außerdem

immer gut durchgebraten werden.

Greenpeace empfiehlt, Bio-Fleisch zu kaufen.