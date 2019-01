Warum schmeckt das Essen im Flugzeug anders?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Essen, das in Flugzeugen zu sich genommen

wird, schmeckt anders.

Egal welches Lebensmittel, von Spaghetti

bis hin zu Säften, schmeckt in Flugzeugen anders

als am Boden.

Manche Menschen machen die Zutaten und

Zubereitungsart vom Essen in Flugzeugen dafür verantwortlich.

Im Flugzeug kann man nicht so einfach

kochen, was einer der Gründe dafür ist, dass es

anders schmeckt.

Ein anderer Grund sind die kalten Temperaturen

im Flugzeug.

Die Temperatur hat Einfluss darauf, wie etwas für

uns schmeckt.

Das Essen schmeckt dadurch weniger intensiv.

Auch durch die trockene Luft im Flugzeug schmeckt

das Essen anders.

Durch die trockene Luft wird die Nase und der Mund ausgetrocknet.

Auch laute Geräusche verändern die

Geschmacks-Wahrnehmung von Lebensmitteln in Flugzeugen.

Das beweisen Untersuchungen zu dem Thema.

Es sind aber nicht alle Lebensmittel davon betroffen.

So werden Salz und Zucker nur weniger intensiv

wahrgenommen.

Fruchtige Lebensmittel und Säuren schmecken

aber fast gleich.

Lebensmittel wie Curry, frisches Obst, Pilze,

Hartkäse und Fleisch schmecken auch in

Flugzeugen wie am Boden.

Besonders beliebt in Flugzeugen ist Tomatensaft.

Die deutsche Fluglinie Lufthansa schenkt

pro Jahr 1,7 Millionen Liter davon aus.