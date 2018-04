Warum japanische Affen gerne Baden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Für gestresste Japaner ist es normal,

ein Bad in einer heißen Quelle zu nehmen.

Eine heiße Quelle ist eine natürliche Badewanne,

die sich selbst mit warmen Wasser füllt.

In Japan sagt man auch Onsen zu heißen Quellen.

Aber auch japanische Schnee-Affen

baden gerne in heißen Quellen.

Die Schnee-Affen werden auch Japanmakak

und Rotgesichtsmakak genannt.



Die Affen im berühmten japanischen Affenpark

„Jigokudani“ baden gerne in der Winterzeit.

Das tun sie aber nicht um sich aufzuwärmen.

Die weiblichen Schnee-Affen

benutzen die heißen Quellen besonders gerne.

Sie nutzen die heißen Quellen

zur Entspannung, wenn sie gestresst sind.

Das wirkt sich auch auf ihre Vermehrung

und ihre Überlebens-Chancen aus.



Im Jahr 1969 wurde zum ersten Mal ein

Schnee-Affen-Weibchen gesehen,

dass in einer heißen Quelle gebadet hat.

Danach wurden es immer mehr Affen-Weibchen,

die baden gingen.

Die Affen haben dann von der Park-Leitung

ein eigenes Becken mit Quell-Wasser bekommen.

Forscher von der japanischen „ Kyoto“ Universität

haben die Affen ein Jahr lang beobachtet.

Sie haben auch beobachtet,

welche Affen am meisten baden und wie oft.

Außerdem haben die Forscher den Kot

der Affen-Weibchen untersucht.

Dabei haben sie ein bestimmtes Hormon entdeckt,

dass Stress im Körper auslöst.

Hormone beeinflussen den Körper.

Sie steuern die Verdauung, die Körpertemperatur,

das Wachstum und das Gefühls-Leben.

Hormone sind auch für die Fortpflanzung verantwortlich.

Die Forscher haben herausgefunden,

dass aggressive Weibchen länger baden.

Diese Weibchen haben aber auch öfter

aggressive Auseinandersetzungen.

Das kostet ihnen mehr Energie.

Das Baden in einer heißen Quelle

sorgt bei den Weibchen dafür,

dass sie weniger vom Stress-Hormon im Kot haben.

Die Forscher sagen, dass die Affen die heißen Quellen

genauso wie Menschen zum entspannen nutzen.