Warum es nicht gut ist, die Arbeit in die Freizeit mitzunehmen

Nur noch schnell die Arbeits-Emails anschauen -

diesen Gedanken haben viele Menschen nach der Arbeit,

oder schon in der Früh.

Doch das dauernde Erreichbarsein für die Arbeit

ist nicht gut für die Gesundheit.

Das haben Forscher aus Deutschland

bei einer Untersuchung herausgefunden.

An der Untersuchung haben 63 Menschen teilgenommen.

Sie haben einen Fragebogen im Internet ausgefüllt.

Es wurde gefragt, wie oft die Arbeitsmails privat genutzt werden

und wie sich die Teilnehmer fühlen.

Durch diesen Fragebogen haben die Forscher herausgefunden,

dass es der Gesundheit schaden kann,

wenn man in der Freizeit noch arbeitet.

Es kann auch passieren, dass man dadurch schlecht schläft

und man am nächsten Tag weniger Lust auf die Arbeit hat.

Schlaf als Erholung

Es kann aber auch sein, dass in der Arbeit etwas nicht fertig wird

und man es nach der Arbeit fertig machen muss.

Forscher meinen, man sollte dann darauf achten, dass man danach gut und lang schläft,

damit man am nächsten Tag trotzdem ausgeruht ist.

Dann schadet die Arbeit der Gesundheit nicht.

Einige Teilnehmer der Untersuchung haben gut schlafen haben,

obwohl sie nach der Arbeit noch ihre Arbeits-Emails gelesen haben.

Sie fühlten sich am nächsten Tag trotzdem erholt und motiviert für die Arbeit.