Wald mit verschiedenen Bäumen säubert die Luft am besten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher aus der Schweiz haben eine Untersuchung

zur Luftverschmutzung in China durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen, dass verschiedene Baumarten

die Luft besser säubern als nur eine Baumart.

Verschiedene Baumarten in einem Wald

nehmen doppelt so viel Schmutz aus der Luft auf

wie Bäume von nur einer Art.

In China wurden jedes Jahr sehr viele Bäume angepflanzt,

um die Luft zu reinigen.

Es wurde nur eine schnell wachsende Baumart angepflanzt.

Keine gute Idee, zeigt das Waldexperiment

der Forscher aus der Schweiz.

Bei diesem Experiment wurden

auf einer große Fläche Bäume eingesetzt.

Der Ort wurde in mehrere Bereiche aufgeteilt.

In manchen Bereichen gab es verschiedene Baumarten,

in anderen nur eine Baumart.

Es wurde untersucht,

in welchen Gebieten die Luft am saubersten ist.

Die Untersuchung ergab, dass Wälder

mit die verschiedenen Bäumen

am meisten Schmutz aus der Luft speichern.

Ein solcher Wald speichert

32 Tonnen Schmutz aus der Luft.

Wälder mit nur einer Baumart

schafften nur 12 Tonnen.

Wälder mit verschiedenen Baumarten

sind auch weniger empfindlich

gegenüber Krankheiten oder schlechtem Wetter.