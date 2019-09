Wald-Kindergärten: Wo Kinder im Freien betreut werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit September haben die Kindergärten

wieder geöffnet.

Neben den gewöhnlichen Kindergärten gibt es

auch Wald-Kindergärten.

Der Kindergarten „ Waldleos“ in Mödling ist einer dieser

Wald-Kindergärten.

Mödling ist eine Stadt in Niederösterreich.

In Wald-Kindergärten sind die Kinder bei jedem

Wetter im Freien.

Sie können sich nur in beheizten Hütten oder

Zelten vor dem Wetter schützen.

Im Kindergarten „ Waldleos“ können 15 Kinder

betreut werden.

Durch Erleben lernen

In den Wald-Kindergärten sollen die Kinder

durch Erleben lernen.

Die Kinder können im Freien verschiedene

Baum- und Tierarten entdecken.

Das ist gut für die Sprache der Kinder,

da sie alles, was sie finden, benennen müssen.

Bei den Kindern wird auch Geduld gefördert.

Außerdem werden Kinder, die viel draußen sind,

weniger oft krank.

Informationen zu Wald-Kindergärten

In Österreich gibt es insgesamt 24 Wald-Kindergärten.

Für die Betreuung zahlt man mehrere 100 Euro

im Monat.

Die Wald-Kindergärten haben meist nur bis

Mittag geöffnet.

In Wien gibt es nur einen Wald-Kindergarten,

nämlich die Wiener „Gatschhüpfer“.

Hier ist eine Internetseite, wo alle Gruppen aufgeführt sind:

www.waldpaedagogik.at