Wahlen in der Ukraine: Partei von Präsident Selenskyj hat gewonnen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 21. Juli waren in der Ukraine Parlaments-Wahlen.

Im Parlament werden

wichtige politische Entscheidungen

und Gesetze beschlossen.

Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa.

Die Parlaments-Wahlen gewann die

Partei „ Diener des Volkes“ mit 42,47 Prozent.

Diener des Volkes ist die Partei

von Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Selenskyj möchte den Krieg im

Osten der Ukraine beenden.

Seit 13. April 2014 gibt es in der Ukraine Krieg.

Der Krieg herrscht auf der Halbinsel Krim.

Eine Halbinsel ist nicht vollständig von Wasser umgeben

sondern es gibt eine natürliche Verbindung zum Land.

Die Halbinsel Krim liegt im Schwarzen Meer

und gehört zur Ukraine.



Im Jahr 2014 gab es auf der Halbinsel Krim

eine Volks-Abstimmung.

Diese Volks-Abstimmung war aber nicht

von der Regierung genehmigt.

Dabei hat das Volk abgestimmt,

dass es lieber ein Teil von Russland wäre.

Die Regierung in der Ukraine

und die EU haben das Ergebnis

der Volks-Abstimmung aber nicht akzeptiert.

Die Regierung in der Ukraine will,

dass die Halbinsel Krim weiterhin zur Ukraine gehört.

Die Regierung in Russland meint aber,

sie möchten den Wunsch der

Bevölkerung umsetzen.

Deshalb will Russland,

dass die Halbinsel Krim zu Russland gehört.