Während dem Vienna City Marathon gibt es viele Straßen-Sperren

Link zum Original KURIER-Artikel

Der Vienna City Marathon in Wien,

fängt am 6. April an.

Beim Vienna City Marathon laufen

mehr als 40 000 Menschen

aus unterschiedlichen Ländern mit.

Wegen dem Marathon gibt es wieder

mehrere Straßen-Sperren in ganz Wien.

Schon am 5. April ab 20:00 Uhr wird

die Ringstraße von der Stadiongasse

bis zur Schottengasse gesperrt sein.

In dieser Zeit wird der Ziel-Bereich

vorm Wiener Burgtheater aufgebaut.



Am 6.4. gibt es weitere Sperren,

die von 16:30 bis spätestens

19:00 dauern werden.

Der Praterstern, der Ring zwischen

Urania und Stadiongasse, die Weißkirchnerstraße

und die Wollzeile werden gesperrt sein.

Auch die Straßenverbindung

Franzensbrückenstraße - Radetzkystraße-

Vordere Zollamtstraße - Am Stadtpark -

Weißkirchenstraße - Wollzeile werden für

ungefähr 2 Stunden gesperrt sein.

Am Sonntag, den 7. April, beginnt das große

Rennen um 9:00 Uhr bei der Reichsbrücke.

An diesem Tag wird es die meisten Straßen-Sperren geben.

Die Marathon-Strecke ist 42 Kilometer lang

und führt durch ganz Wien.

Insgesamt sind ungefähr 60

Straßenverbindungen von den Sperren betroffen.

Teilweise sind Brücken und Straßen

mehrere Stunden lang gesperrt.

Auch bei den Stadt-Autobahnen sind

einige Ausfahrten gesperrt.

Betroffen sind die A4, die A22 und die A23.



Die frühesten Sperren gibt es am Sonntag

ab 6:30 Uhr, im Bereich Wagramer Straße

und Reichsbrücke und auf der Ausfahrt

Kagran und Reichsbrücke, auf der A22.

Außerdem ist die Ringstraße zwischen

Operngasse und Stadiongasse gesperrt.

Im Laufe vom Vormittag sind auch der ganze

Ring, der ganze Franz-Josefs-Kai und der

Gürtel, zwischen Westeinfahrt und Felberstraße, gesperrt.

Die gesamte Mariahilfer Straße, die Praterstraße

und die Westausfahrt werden auch für den Verkehr gesperrt sein.

Die A4 und die A3 werden auf der Abfahrt zur

Schüttelstraße von 8:00 Uhr bis 15:30 Uhr gesperrt sein.

Die betroffenen Straßen werden ab dem späten

Vormittag bis in den späten Nachmittag,

schrittweise wieder für den Verkehr freigeben.

Autofahrern wird empfohlen, während der

Zeit vom Rennen, auf ihre Autos zu verzichten.



Die öffentlichen Verkehrsmittel sind auch

vom Marathon betroffen.

Am 7. April werden ungefähr 30 Straßenbahn-

und Autobuslinien kurzgeführt oder umgeleitet.

Dazu gehören die Straßenbahnlinien 1, 2, D und 71.

U-Bahnen und Schnellbahnen können während

den Sperren aber gut benutzt werden.