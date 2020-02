VOI fesch: Ein Kunstpreis für Menschen mit Behinderung

Der Verein VOI fesch vergibt am 5. Mai einen Kunstpreis

an Künstler mit Behinderung.

285 Künstler haben an dem Wettbewerb

teilgenommen und ihre Zeichnungen eingereicht.

Die Sieger-Kunstwerke sollen auf

LKW-Planen gedruckt werden.

Bis zum 15. März kann man abstimmen,

welche Kunstwerke zu den besten 15 gehören.

Auf der Internetseite www.voifesch.com

kann man abstimmen.

„VOI“ fesch steht für „Verein für Originelle Inklusion“.

VOI fesch fördert Menschen mit Behinderung,

die gerne Kunst machen.

Sie gestalten Entwürfe mit Künstlern mit Behinderung.

Die Zeichnungen kommen dann zum Beispiel auf

Verpackungen, oder sogar auf Kleidung.

VOI fesch organisiert auch inklusive Modeschauen,

Ausstellungen und Preis-Verleihungen.

Der Gründer von VOI fesch, Helmut Stöber, sagt,

dass Menschen mit Behinderung kein Mitleid wollen.

Sie wollen Teil der Gesellschaft sein.