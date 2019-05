Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache ist zurückgetreten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die deutschen Nachrichten-Magazine

„Spiegel“ und „ Süddeutsche“ veröffentlichten

am 17. Mai ein geheim gefilmtes Video.

In dem Video sind der österreichische

Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache und

der Wiener FPÖ-Chef Johann Gudenus zu sehen.

Das Treffen fand im Juli 2017

auf Ibiza in einem Haus statt.

Ibiza ist eine Insel im Mittelmeer

und gehört zu Spanien.

In dem Video sprachen Strache und

Gudenus mit einer russischen Frau.

Die beiden FPÖ-Politiker dachten,

dass die Frau viel Geld hat und zu einer

reichen Familie aus Russland gehört.

Strache versprach der Frau,

dass sie Bau-Aufträge bekommen wird,

wenn sie der FPÖ Geld spendet.

Das ist aber gesetzlich nicht erlaubt.

Was bisher von Freitag bis Sonntag passiert ist:

Der Vize-Kanzler Strache trat nach einem Treffen

mit Regierungs-Chef Sebastian Kurz am 18. Mai

um 12:00 Uhr als Vize-Kanzler und FPÖ-Chef zurück.

Er sagte, dass er aber hofft,

dass die türkis-blaue Regierung aus FPÖ

und ÖVP weiterhin regieren kann.

Samstag, 18. Mai – 12:42 Uhr:

Johann Gudenus erklärte schriftlich,

dass er als FPÖ-Chef von Wien zurücktritt.

Am 19. Mai, einen Tag später,

trat Gudenus außerdem aus der FPÖ aus.

Samstag, 18. Mai – 19:45 Uhr:

Der Regierungs-Chef Sebastian Kurz gab bekannt,

dass es bald Neu-Wahlen geben wird.

Samstag, 18. Mai – ungefähr 20:45 Uhr:

Der Bundes-Präsident Alexander van der Bellen

meinte in einer kurzen Rede,

dass das Video von Strache und Gudenus

schlimm für Österreich ist.

Er sagt auch, dass alles untersucht werden muss

und es Neu-Wahlen im September geben muss.

Sonntag, 19. Mai – 10:45 Uhr:

Regierungs-Chef Sebastian Kurz traf sich

mit Bundes-Präsident Alexander van der Bellen.

Dabei besprachen sie, wie eine Übergangs-Regierung

bis zu den Wahlen im September aussehen soll.

Sonntag, 19. Mai – 18:00 Uhr:

Die Nachrichten-Magazine „Spiegel“ und

„ Süddeutsche“ berichteten,

dass es auch nach dem Treffen auf Ibiza

Kontakte von der FPÖ zu der Russin gab.

Sonntag, 19. Mai – 22:00 Uhr:

Das österreichische Nachrichten-Magazin „Profil“ und

der ORF berichteten, dass sie einen FPÖ-nahen Verein

namens „ Austria in motion“ entdeckt haben.

Ein Geschäfts-Mann berichtete,

dass die FPÖ-Politiker Heinz-Christan Strache

und Herbert Kickl ihn im Frühjahr 2017 baten,

für diesen Verein Geld zu spenden.