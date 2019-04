Viele Tote durch heftige Stürme in den USA

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bei heftigen Stürmen, Überschwemmungen

und Tornados, starben bis zum 14. April

mindestens 8 Menschen in den USA.

Tornados sind starke Wirbelstürme,

die in Nord-Amerika vorkommen.

Besonders stark davon betroffen waren die

amerikanischen Bundesstaaten Texas und Louisiana.

Unter den Todesopfern sind auch 3 Kinder.

Der Sturm zog in Richtung Nord-Osten weiter.

Die Menschen in New York und Washington D.C.,

bereiten sich schon auf die Stürme vor.

New York ist eine sehr große Stadt in Nordamerika.

Washington ist die Hauptstadt der USA.

Auch im Bundesstaat Mississippi,

berichteten die Behörden von mindestens 1 Toten

und vielen Verletzten, durch das schwere Unwetter.

Durch die Tornados und Überschwemmungen

wurden auch viele Häuser zerstört.

Viele Bäume fielen auf Straßen und Stromleitungen.

Der Ort Franklin, im Bundesstaat Texas,

wurde durch einen Tornado fast komplett zerstört.

Im Gebiet Hamilton, in Mississippi,

wurden durch den Tornado viele Häuser zerstört.