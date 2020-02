Viele Österreicher gehen oft zu Fuß

Viele Österreicher ab 14 Jahren,

gehen oft zu Fuß zum Einkaufen,

oder in die Arbeit .

Das hat eine Umfrage ergeben.

Auch einige Autofahrer möchten

häufiger zu Fuß gehen.

Zu Fuß gehen ist gesund, umweltfreundlich

und kostet nichts.

Es lohnt sich also, wenn man öfter

zu Fuß geht, anstatt mit dem Auto zu fahren.



In Städten gehen mehr Leute zu Fuß

als in kleineren Orten.

In kleineren Orten gibt es meistens nicht viele Geschäfte.

Die meisten Geschäfte sind weit außerhalb von den Orten.

Deshalb fahren viele Menschen die in kleineren Orten leben,

mit dem Auto, wenn sie einkaufen möchten.

Für sie wäre es zu weit, wenn sie zu Fuß gehen würden.

In Städten gibt es viel mehr Geschäfte,

zu denen man leicht zu Fuß gehen kann.

In Städten gibt es außerdem viele Geschäfte,

die nahe bei einander sind.