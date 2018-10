Veränderungen für den Zivildienst

Link zum Original-KURIER-Artikel

Karoline Edtstadler von der ÖVP möchte den Zivildienst umgestalten.

Sie hat dafür ein neues Gesetz geplant.

Im Zivildienst arbeiten junge Männer

für eine bestimmte Zeit in sozialen Einrichtungen,

wenn sie nicht zum Bundesheer gehen wollen.

Durch die geplanten Änderungen könnte es

in Zukunft weniger Einsatz-Organisationen für Zivildiener geben.

Im Jahr 2017 haben fast 15 000 Männer in

den 1 700 Zivildienst-Organisationen in Österreich mitgearbeitet.

In den kommenden Jahren könnten diese

Organisationen zu wenig Personal haben.

In Österreich gab es weniger Geburten,

daher gibt es auch weniger Zivildiener.

Die Zivildiener sollen auch nur mehr dort eingesetzt

werden, wo sie auch wirklich gebraucht werden.

Strengere Regeln für Organisationen

Es wird strengere Regeln für Organisationen

geben, bei denen Zivildiener mitarbeiten.

Wenn man 3 Jahre keine Zivildiener anfordert,

wird man aus der Liste der Zivildienst-Organisationen gestrichen.

Die Anzahl der anerkannten Zivildienst-Organisationen

ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Dadurch ist es schwierig, zu entscheiden, welche

Organisation einen Zivildiener bekommt.

Neue Vorgaben gibt es auch für die Chefs

in den Zivildienst-Organisationen:

Die Chefs von Zivildienern müssen eine

Prüfung über den Zivildienst machen.

Alle 3 Jahre müssen sie diese Prüfung wiederholen.

Wer diese Prüfung nicht besteht, darf nicht

mehr als Chef von Zivildienern arbeiten.

Grundwissen in Geschichte

Auch die Zivildiener müssen sich mit den

Themen ,,Staat und Recht“ beschäftigen.

Dabei geht es zum Beispiel um die Geschichte

und Gesetze in Österreich.

Wenn der Test gut abgeschlossen wird,

kommt das in das Abschlusszeugnis.

Wer diese Prüfung in seiner Dienstzeit nicht

macht, dem wird auch nichts passieren.

Schlechter könnte es auch für Zivildiener werden,

die eine längere Zeit krank sind.

Eine Entlassung aus gesundheitlichen Gründen

ist bis jetzt nur ab 18 Tagen Krankenstand in

Folge möglich.

Wenn der Zivildiener nur 1 Tag im Dienst ist,

beginnt die 18-Tage-Frist von vorne.

Zivildiener dürfen zukünftig nur mehr insgesamt 21 Tage

im Krankenstand sein.