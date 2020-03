Venedig: Sauberes Wasser, weil keine Urlauber in der Stadt sind

Wegen dem Corona-Virus dürfen keine Urlauber

mehr nach Italien reisen.

In Venedig ist das seit Kurzem

deutlich zu erkennen.

Venedig ist eine Stadt in Italien,

die von Wasser-Kanälen umgeben ist.

Das Wasser in Venedig ist viel sauberer,

weil keine Urlauber nach Venedig kommen und

in den Kanälen weniger Schiffe unterwegs sind.

Auch die Luft in Venedig ist durch die

fehlenden Urlauber besser geworden.

Die Stadt Venedig wird jedes Jahr von

30 Millionen Urlaubern besucht.

Venedig hat aber nur 260 000 Einwohner.

Deswegen sollen ab 1. Juli in Venedig

auch strengere Regeln gelten.

Urlauber, die nicht in Venedig übernachten,

sollen für den Besuch in Venedig Geld bezahlen.