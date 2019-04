USA: New York beschließt Maut für den Bezirk Manhattan

Link zum Original-KURIER-Artikel

In New York wird eine Maut

für Autos und Lkws eingeführt.

Eine Maut ist eine Gebühr,

die ein Autofahrer bezahlen muss,

damit er eine Straße nutzen darf.

New York ist eine sehr große Stadt in Nordamerika.

Sie besteht aus 5 Bezirken.

Einer der Bezirke ist Manhattan.

Die Maut soll im Bezirk Manhattan gelten.

Durch die Maut soll der Straßen-Verkehr

in New York entlastet werden.

Es gibt nämlich, vor allem in Manhattan,

immer wieder langwierige Verkehrs-Staus.

Die Höhe der Maut wurde noch nicht festgelegt.

Sie dürfte aber für Autos

mindestens 12 Dollar pro Tag betragen

und für Lkws mindestens 25 Dollar pro Tag.

Die Einnahmen sollen für die U-Bahn

in New York verwendet werden.

Umwelt-Schützer und einige Politiker finden die Maut gut.

Gegner meinen, dass die Maut vor allem Pendler treffen wird,

die weit weg von öffentlichen Verkehrsmitteln leben.

Pendler sind Menschen, die wegen ihrem Beruf

regelmäßig zwischen zwei Orten hin- und herfahren müssen.

Die Maut soll ab Ende 2021 gelten.