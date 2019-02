USA: Mitarbeiterin von Polizei-Notruf hat Bub bei Hausübung geholfen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Ein kleiner Bub in den USA konnte

seine Mathe-Hausübung nicht alleine lösen.

Deswegen hat er die Nummer von der Polizei gewählt.

Der Bub fragte am Telefon:

„Wie viel ist dreimal vier plus einmal vier?“

Eine nette Frau meldete sich am Telefon.

Weil sie nicht so viel zu tun hatte

und gut in Mathe war, half sie dem Buben.

Die Frau am Telefon hat ihm die Aufgabe erklärt.

Sie hat dem Buben gerne geholfen.

Die Polizei empfiehlt aber,

die Nummer nicht anzurufen,

wenn man Hilfe bei der Hausübung braucht.