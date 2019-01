USA: Einsatz von Soldaten an der Grenze zu Mexiko wird verlängert

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit längerer Zeit bewachen amerikanische Soldaten

die Grenze zu Mexiko.

Nun wurde entschieden,

dass der Einsatz an der Grenze zu Mexiko bis 30. September 2019

verlängert wird.

Ursprünglich war geplant, dass die Soldaten nur bis 31. Jänner

die mexikanische Grenze bewachen sollen.

Im Moment sind an der mexikanischen Grenze mehr

als 4 500 amerikanische Soldaten im Einsatz.

Die Soldaten sollen in Zukunft mehr Aufgaben bekommen.

Die Soldaten sollen zum Beispiel einen Stacheldraht verlegen.

Sie sollen weiterhin die Grenze mit Flugzeugen überwachen.

Währenddessen machte sich

aus dem zentralamerikanischen Land Honduras

eine neue Gruppe von Flüchtlingen auf den Weg in die USA.

Donald Trump, der Präsident der USA, hat deswegen mehr

Soldaten an die mexikanische Grenze geschickt.

Trump sieht es als Angriff auf die USA,

wenn so viele Menschen in die USA flüchten wollen.

Gegner von Trump finden es nicht gut,

dass für den Grenzeinsatz unnötig Geld vom Staat

ausgegeben wird.