US-Open: Thiem gewann auch gegen Johnson

Am 29. August fand das 2. Spiel von Dominic Thiem

beim Tennisturnier US-Open in New York statt.

Dominic Thiem spielte gegen Steve Johnson.

Thiem gewann das Spiel mit 6:7, 6:3, 5:7, 6:4 und 6:1.

Das Spiel war spannend.

Beide waren in guter Form.

Thiem hatte vielleicht einen kleinen Vorteil,

weil sich Johnson in der Mitte vom Spiel am Knöchel verletzte.

Er konnte aber weiterspielen.

Das Spiel hat insgesamt über 3 Stunden gedauert.

Thiem sagte: „Ich habe mich immer besser gefühlt,

je länger das Match gedauert hat“.

Am 31. August spielt Thiem gegen Taylor Fritz.

Taylor Fritz kommt auch aus Amerika.