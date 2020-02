Urlaub mit Kindern: So gelingt eine entspannte Reise

Link zum Original-KURIER-Artikel



Erwachsene, die mit ihren Kindern Urlaub machen,

möchten am liebsten eine stressfreie Zeit verbringen.

Wenn man die Kinder in die Urlaubs-Vorbereitungen

einbindet, haben Sie mehr Vorfreude auf den Urlaub.

So kann man die Kinder gut in die Vorbereitungen einbinden:



Zeit nehmen

Man sollte alles ruhig angehen.

Das schafft man durch die richtige Vorbereitung.

Man sollte nicht alle Tage verplanen, denn Kinder

brauchen gerade im Urlaub Zeit zum Spielen.

Kinder verarbeiten neue Eindrücke beim Spielen.

Kindern kann aber auch fad werden,

wenn man nur an einem Ort mit ihnen bleibt.

Man sollte deshalb Ausflüge mit den Kindern machen.



Gemeinsam das Ziel aussuchen

Das Reiseziel sollte man mit dem Kind

gemeinsam aussuchen.

Am besten man schaut sich einige Orte

mit dem Kind gemeinsam am Computer an.

Es wird sich schnell zeigen, ob das Kind

lieber ans Meer oder in die Berge will.

Bei der Anreise ist es immer gut,

wenn das Kind genug Platz hat.

In einem Auto reisen ist sehr eng,

in einem Zug hat man mehr Platz.