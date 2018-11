Untersuchung zeigt: Menschen können nur schwer auf Soziale Medien verzichten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Untersuchungen haben schon belegt,

dass die Internetnutzung süchtig machen kann.

Jetzt fanden Forscher heraus, dass schon

ein kurzfristiger Verzicht auf Soziale Medien

und Nachrichten-Dienste wie WhatsApp,

zu Entzugs-Erscheinungen führen kann.

Die Entzugs-Erscheinungen sind ähnlich

wie es bei Suchtmitteln der Fall ist.

Entzugs-Erscheinungen sind teilweise

heftige Reaktionen vom Körper,

auf das Fehlen von bestimmten Mitteln.

Die Test-Personen durften 7 Tage lang kein

WhatsApp und keine Sozialen Medien nutzen.

Funktionen wie SMS und E-Mail durften die

Personen aber schon benutzen.

Forscher von Universitäten in Wien und

in Krems haben die Untersuchung durchgeführt.

Es haben 152 Menschen, zwischen 18 und 80

Jahren, an der Untersuchung teilgenommen.

Die Handys der Teilnehmer wurden mit einer

speziellen Smartphone-App ausgestattet.

Diese App zeichnete auf, wie die

Test-Personen ihre Handys genutzt haben.

Eine App ist ein Programm fürs Handy oder für den PC.



Mehr als die Hälfte von den Test-Personen

konnten die 7 Tage ohne WhatsApp und

Soziale Medien, nicht aushalten.

Die Test-Personen fühlten sich stark gelangweilt

und hatten eine starke Gier nach den Sozialen Medien.

Außerdem hatten sie Angst davor,

etwas zu verpassen.

Sie verspürten außerdem den Druck, ihren

Freunden auf den Sozialen Medien zu antworten.

Viele hatten das Gefühl, dass ihre Freunde von

ihnen erwarten, dass sie regelmäßig

auf ihr Handy schauen.

Die Auswertung wurde in einem

Fachmagazin veröffentlicht.