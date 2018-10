Universität Wien: Aufnahmeprüfungen in bestimmten Fächern

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Universität Wien bekommt in den nächsten Jahren mehr Geld.

Es wird auch 80 neue Professoren geben.

Ab Herbst 2019 darf die Universität auch neue

Aufnahme-Verfahren beschließen.

Die Universität darf in den Fächern Aufnahmeprüfungen machen,

wo es zu viele Studenten gibt.

In manchen Fächern wird es auch weniger Studienplätze geben.

Die Universität erhält 207 Millionen Euro zusätzlich.

Ein Teil soll für den Erhalt der Universität und die Ausbildung

von neuen Lehrern verwendet werden.

120 Millionen Euro gibt es für neue Pläne der Universität.

Andererseits will die Universität die Bedingungen

für Studenten verbessern.

Es soll mehr Professoren in den Fächern geben,

wo es sehr viele Studenten gibt.