U6-Sperre im Oktober

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 15. und 16. Oktober

und am 22. und 23. Oktober

wird ein Teil von der U6 gesperrt.

Die U6 ist eine U-Bahn-Linie in Wien.

Der Grund für die U-Bahn-Sperre

sind Arbeiten an der Donau-Brücke.

Deshalb endet die U6

bei der Station Dresdner-Straße.

Bis zur Station Floridsdorf

wird ein Ersatz-Verkehr eingerichtet.

Beim Ersatz-Verkehr fährt zum Beispiel ein Bus

oder eine Straßenbahn statt der U-Bahn.

Die Ersatz-Straßenbahn-Linien E6 und 31

werden am Tag alle 4 Minuten fahren.

Sie werden zwischen den Stationen

Jägerstraße und Floridsdorf fahren.

Die Straßenbahn-Linie E6

wird auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag fahren.