U-Bahn Linie U4: die Station Pilgramgasse wird gesperrt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Wiener U-Bahn-Station Pilgramgasse

wird für ungefähr ein Jahr gesperrt.

Grund dafür sind Bau-Arbeiten,

die in der Zeit vom 4. Februar 2019

bis zum 31. Jänner 2020 stattfinden.

Es wird daran gearbeitet, die Strecke

von der U-Bahn Linie U2 zu verlängern.

Die U2 soll in Zukunft auch

an der Pilgramgasse halten.

Die Züge der U4 werden bis 2020

nicht in der Station Pilgramgasse halten.

Laut Wiener Linien beginnt die Sperre

schon so früh, weil für die Station

2 Projekte geplant sind.

Es wird nicht nur an der Verlängerung

von der U2 gearbeitet, sondern auch daran,

dass die U4 moderner wird.

Wegen den Bau-Arbeiten wird die U4

in diesem Sommer zwischen den Stationen

Karlsplatz und Längenfeldgasse nicht fahren.

Am Abend vom 3. Februar wird die U4 zwischen

den Stationen Landstraße und Hütteldorf,

für einige Stunden nicht fahren.

Bei der Station Pilgramgasse wird es

viele Veränderungen geben.

Bis Anfang des Jahres 2020 werden

die komplette Station und

beide Bahnstege neu gebaut.

Es wird empfohlen, dass Leute die

normalerweise die U4 benutzen,

stattdessen mit den Bus-Linien

fahren, die sich in der Nähe befinden.

Die Stationen in der Nähe von der

Pilgramgasse können ebenfalls benutzt werden.

Die Stationen Kettenbrückengasse

und Margaretengürtel sind nur

ein paar Meter entfernt.

Die Busse werden zum Teil auch

öfters nacheinander durch die Stadt fahren.

Bis die Linie U2 auf der neuen Strecke

unterwegs sein wird, werden noch

einige Jahre vergehen.

Laut dem Plänen wird es

erst im Jahr 2027 so weit sein.

Die neue U-Bahn Linie U5 soll

im Jahr 2025 eröffnet werden.

Die U5 wird vom Frankhplatz bis

zum Karlsplatz fahren.

Im Jahr 2027 soll die U5 dann

bis zum Elterleinplatz fahren.