Toller Trost für die Mutter

Viele junge Menschen gehen

in ein anderes Land, um zu

studieren.

Ein Student aus Nord-Amerika

hatte eine Idee.

Er schickte eine Karton-

Figur von sich an seine Mutter.

Er wollte nämlich, dass

seine Familie eine Erinnerung

an ihn hat.

Eigentlich hatte er

erwartet, dass seine Mutter

die Karton-Figur als Erinnerung

an ihn in eine Ecke stellt.

Doch seine Mutter war

von der Karton-Figur

sehr begeistert.

Sie nahm die Karton-Figur zu

Familien-Treffen und Ausflügen

mit und machte davon Fotos.

Diese Fotos schickte sie

ihrem Sohn, der die Fotos

auf einer Internet-Seite veröffentlichte.