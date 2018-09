Tiergarten Schönbrunn ist der beste Tiergarten in Europa

Link zum Original-KURIER-Artikel

Anthony Sheridan ist Tiergarten-Experte.

Er hat am 25. September den Tiergarten Schönbrunn

zum schönsten Tiergarten in Europa gewählt.

Der Tiergarten Schönbrunn ist zum 5. Mal

zum schönsten Tiergarten gewählt worden.

Auf dem 2. Platz ist der Tiergarten in der deutschen Stadt Leipzig.

Auf dem 3. Platz ist der Tiergarten in der Schweizer Stadt Zürich.

Bei der Beurteilung für den besten europäischen Tiergarten

wurden verschiedene Bereiche berücksichtigt.

Beispiele sind die Haltung der Tiere oder wie seltene Tierarten

geschützt werden.

Der Tiergarten Schönbrunn hat 243 von 280 Punkten bekommen.

Sheridan meint, dass der Tiergarten deswegen so besonders ist,

weil es auf nur wenig Fläche so viele große Tiere gibt.

Der Experte lobte auch die moderne Ausstattung

der schönen, alten Gebäude.

Er sagt auch, dass im Tiergarten durch die Gebäude und Gehege

eine besondere Umgebung entsteht.

Sheridan meinte, dass der Tiergarten Schönbrunn

in allen Bereichen gute Bewertungen bekommen hat.

Der Tiergarten könnte sich aber zum Beispiel durch bessere

Tier-Haltung oder durch Schilder in mehreren Sprachen verbessern.

Dagmar Schratter ist die Direktorin vom Tiergarten Schönbrunn.

Schratter sagte, dass der Preis eine Anerkennung

für die Leistung ihrer Mitarbeiter ist.

Sie wies auch darauf hin, dass der Preis ein guter Grund ist,

weitere Projekte zu planen, wie zum Beispiel ein neues Haus für Vögel.