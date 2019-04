Tiergarten Schönbrunn: Das neue Panda-Männchen ist angekommen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das Panda-Männchen Yuan Yuan,

ist gut im Tiergarten Schönbrunn angekommen.

Er hatte einen langen Weg, von China nach Wien.

Yuan Yuan wurde mit dem Flugzeug her gebracht.

Während der Reise war das Tier

in einer Transport-Kiste.

Der Pfleger von Yuan Yuan ist

nach Wien mitgekommen.

Er bleibt die ersten 2 Wochen bei ihm,

damit sich der Panda-Bär besser an

sein neues zu Hause gewöhnen kann.

Die Direktorin vom Tiergarten freut sich,

dass der Panda-Bär da ist und hofft,

dass er sich schnell wohlfühlen wird.



Yuan Yuan ist 19 Jahre alt.

Bis Ende Mai bleibt der Panda-Bär in der

geschlossenen Innenanlage vom Panda-Haus.

Ende Mai können die Besucher Yuan Yuan

im Panda-Haus sehen.



Yang Yang und Yuan Yuan wohnen

in getrennten Anlagen.

Durch eine Glasscheibe können

sie sich aber trotzdem sehen.

Yang Yang hat das Panda-Männchen

schon beobachtet.

Die Pfleger hoffen, dass Yuan Yuan

dem Panda-Weibchen gefällt und sie

gemeinsam Babys bekommen werden.

Treffen werden sich die beiden im Frühjahr.

Dann ist bei den Panda-Bären Paarungs-Zeit.

Ansonsten sind erwachsene Panda-Bären

Einzelgänger und leben alleine.