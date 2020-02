Tiergarten Schönbrunn: Das Eisbärenbaby ist ein Weibchen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 9. November 2019 wurde das Eisbärenbaby

im Tiergarten Schönbrunn geboren.

Seit dem 13. Februar 2020 kann man

das Eisbärenbaby im Freien sehen.

Vor Kurzem wurde das Geschlecht vom

3 Monate alten Eisbärenbaby bekannt gegeben.

Es ist ein Weibchen.



Weil man jetzt das Geschlecht weiß,

wird ein Name für das Eisbärenbaby gesucht.

Wer möchte, kann einen Namensvorschlag

an folgende E-Mail-Adresse schicken:

name@viennazoo.at.

Die Namensvorschläge können bis

zum 25. Februar 2020 eingeschickt werden.

Der Name soll am besten kurz sein

und soll nicht so ähnlich

wie die Namen von ihren Eltern sein.

Die Eltern vom Eisbärenbaby heißen

„Nora“ und „ Ranzo“.

Am 17. Februar 2020 ist der „Welt-Eisbärentag“ .

An diesem Tag wird der ausgewählte Name

dann bekanntgegeben.

Die Person, die den ausgewählten Namen

vorgeschlagen hat, gewinnt einen Gutschein für 2 Personen,

für die „Polarnacht“ im Tiergarten Schönbrunn.

Dabei bekommt man eine Führung

durchs Polarhaus und ein Abendessen.