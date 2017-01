Terror-Anschlag in der Türkei

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein Mann hat in der Silvester-Nacht

in einer Disco in Istanbul auf Menschen geschossen.

Istanbul ist die Hauptstadt von der Türkei.

Es gab 39 Tote und viele Verletzte.

Der Täter ist noch auf der Flucht.

Die Polizei hat 8 Verdächtige festgenommen,

die einen Anschlag geplant haben sollen.

In der Türkei gibt es in letzter Zeit öfter Anschläge.

Ein Grund dafür könnte sein,

weil die Türkei im Syrien-Krieg mitmacht.

Auch Kurden-Gruppen werden verfolgt.

Zwischen der kurdischen Organisation PKK und der Türkei

herrscht seit sehr vielen Jahren ein bewaffneter Konflikt.

Das heißt sie kämpfen und schießen auf einander.

Nach dem Putschversuch am 15. Juli 2016

gehen die türkischen Behörden gewaltsam

gegen Anders-Denkende vor.

Bei dem Putschversuch sollte der Präsident Erdogan

aus seinem Amt gejagt werden.

Seitdem sind mehr als 100.000 Politiker entlassen worden.

Mehrere 10.000 von ihnen sitzen im Gefängnis,

Darunter auch viele Kurden-Politiker.