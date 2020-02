Teiltauglichkeit beim Bundesheer kommt ab dem 1. Jänner 2021

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ab dem 1. Jänner 2021 gibt es beim

Bundesheer in Österreich ein neues System.

Das Bundesheer ist die

bewaffnete Armee von Österreich.

Bei Angriffen auf Österreich,

verteidigt das Bundesheer das Land.



Bisher wurden junge Männer entweder

als tauglich oder als untauglich eingestuft.

Wer als tauglich eingestuft wurde,

muss den Wehrdienst beim Bundesheer voll leisten.

Der Wehrdienst beim Bundesheer dauert 6 Monate.

In dieser Zeit werden die jungen Männer

zu Soldaten ausgebildet.

Wer als untauglich eingestuft wurde,

ist das ganze Leben lang

von diesen Pflichten befreit.

Ab Jänner 2021 gibt es noch eine

3. Einstufungs-Möglichkeit

und zwar die Teiltauglichkeit.

Junge Männer, die nicht als Soldaten

für das Bundesheer geeignet sind,

können in anderen Bereichen eingesetzt werden.

Sie können zum Beispiel als

Köche in einer Kaserne arbeiten, oder in einem Büro.

Eine Kaserne ist ein Gebäude, wo Soldaten wohnen.

Wenn es das neue System eine Zeit lang gibt,

muss es beurteilt werden.

Dafür wird geschaut, wie viele junge Männer

als teiltauglich eingestuft wurden und

ob es überhaupt genug Ersatzarbeiten für sie gibt.